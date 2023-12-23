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Миколаївська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо 50-річного мешканця Миколаївського району, який заподіяв умисне вбивство та незаконно зберігав вибухові пристрої.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Зазначається, що обвинувачений тривалий час не віддавав 26-річній жінці її документи, які та залишила йому на зберігання.

Згодом, 1 липня жінка зі своїм знайомим та ще одним чоловіком, водієм автомобіля, приїхали до нього забрати документи.

Після нетривалого спілкування фігурант, який перебував у стані сп'яніння, віддав документи. Дочекавшись, коли візитери підійдуть до автомобіля, він кинув вибуховий пристрій у транспортний засіб.

Внаслідок вибуху 67-річний водій легковика отримав мінно-вибухові тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, у тому числі травматичну ампутацію руки та ушкодження внутрішніх органів. Чоловік від отриманих травм помер у лікарні.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Нагадаємо, що 11 грудня до відділення поліції надійшло повідомлення від фельдшера Новобузької лікарні про те, що до них доставлена 25-річна мешканка Вільнозапорізької громади у важкому стані. Медики зафіксували у постраждалої численні ушкодження тіла.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово виконуючого обовʼязки начальника сектору кримінальної поліції Вознесенського РУП ГУНП в області написали заяву про побиття, він взяв цю справу собі, відібрав пояснення щодо побиття та змусив написати заяву про відсутність претензій.