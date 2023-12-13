Вчора, 11 грудня до відділення поліції надійшло повідомлення від фельдшера Новобузької лікарні про те, що до них доставлена 25-річна мешканка Вільнозапорізької громади у важкому стані. Медики зафіксували у постраждалої численні ушкодження тіла.

Про це повідомляє Національна поліція Миколаївської області.

За словами правоохоронців, що після вживання спиртних напоїв між потерпілою та її 25-річним співмешканцем виникла сварка, під час якої молодик завдав декілька ударів руками та ногами в область голови та тулуба.

Нині постраждала перебуває у медичному закладі.

Зловмисника слідчі затримали в порядку стаття 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За узгодженням із прокуратурою затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років. Найближчим часом суд обиратиме запобіжний захід підозрюваному.

Слідчі дії тривають.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово виконуючого обовʼязки начальника сектору кримінальної поліції Вознесенського РУП ГУНП в області написали заяву про побиття, він взяв цю справу собі, відібрав пояснення щодо побиття та змусив написати заяву про відсутність претензій.