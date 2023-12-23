У Первомайську в Миколаївській області співробітники патрульної поліції допомогли 79-річній жінці, яка не могла згадати місце свого проживання.

Про це повідомляє ГУНП в Миколаївській області.

Жінка розповіла патрульним, що вийшла з дому у справах та назад не змогла повернутись, бо через хворобу не змогла згадати, де саме проживає.

Поліцейські, встановивши особу жінки з’ясували, що родичів у неї немає і про самотню жінку сповістили соціальні служби. З'ясували адресу мешкання бабусі, інспектори поліції запросили її до службового автомобіля та відвезли додому.

— Жінка була щасливою опинитися вдома та подякувала поліцейським за допомогу. Правохоронці завжди готові прийти на допомогу тим, хто її потребує, — повідомили в поліції.

Нагадаємо, патрульні врятували жінку, яка хотіла вкоротити собі віку.