У приватному будинку на вулиці Княгині Ольги у Львові стався вибух, через який зруйнувались опорні стіни. Під завалами є люди.

Про це повідомив мер Андрій Садовий.

За попередньою інформацією, у гаражі приватного будинку вибухнув газ. Цю версію також озвучили і в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Там також розповіли, що дістали з-під завалів 2 людей, зокрема одну дитину.

У будинку живе шестеро людей. Двох дітей і двох жінок повезли з опіками в лікарню. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються.

У поліції регіону повідомили, що через вибух рух по вулиці Княгині Ольги від вулиці Сахарова до вулиці Володимира Великого в напрямку вулиці Наукової перекрили.

О 23:30 Андрій Садовий повідомив, що у суміжному будинку знайшли тіло загиблої жінки близько 70 років. Причина смерті зʼясовується.