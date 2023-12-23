У приватному будинку на вулиці Княгині Ольги у Львові стався вибух, через який зруйнувались опорні стіни. Під завалами є люди.
Про це повідомив мер Андрій Садовий.
За попередньою інформацією, у гаражі приватного будинку вибухнув газ. Цю версію також озвучили і в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Там також розповіли, що дістали з-під завалів 2 людей, зокрема одну дитину.
У будинку живе шестеро людей. Двох дітей і двох жінок повезли з опіками в лікарню. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються.
У поліції регіону повідомили, що через вибух рух по вулиці Княгині Ольги від вулиці Сахарова до вулиці Володимира Великого в напрямку вулиці Наукової перекрили.
О 23:30 Андрій Садовий повідомив, що у суміжному будинку знайшли тіло загиблої жінки близько 70 років. Причина смерті зʼясовується.
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|
|
Про роботу Бюро економічної безпекиДенис Жело
|
|
Про яке відновлення можна казати, поки йде гаряча фаза війни?Максим Павловський
|
|
Звільнення від сплати оренди та податку за землю під час воєнного стануМаксим Коваль
|
У приватному будинку на вулиці Княгині Ольги у Львові стався вибух, через який зруйнувались опорні стіни. Під завалами є люди.
Про це повідомив мер Андрій Садовий.
За попередньою інформацією, у гаражі приватного будинку вибухнув газ. Цю версію також озвучили і в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Там також розповіли, що дістали з-під завалів 2 людей, зокрема одну дитину.
У будинку живе шестеро людей. Двох дітей і двох жінок повезли з опіками в лікарню. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються.
У поліції регіону повідомили, що через вибух рух по вулиці Княгині Ольги від вулиці Сахарова до вулиці Володимира Великого в напрямку вулиці Наукової перекрили.
О 23:30 Андрій Садовий повідомив, що у суміжному будинку знайшли тіло загиблої жінки близько 70 років. Причина смерті зʼясовується.