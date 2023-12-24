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Російські війська зробила незначні просування на лівому березі Дніпра на Херсонщині та почала використовувати хімічну зброю проти Сил оборони біля села Кринки.

Про це пишуть аналітики ISW.

Відомо, що підрозділи 810-ї окремої морської піхотної бригади здійснили ротацію в районі Кринок і застосовують нову тактику «скидання гранат К-51 з безпілотників» на українські позиції, щоб вивести українські сили з їхніх позицій і піддати їх обстрілу з різних видів зброї.

«810-та бригада морської піхоти Чорноморського флоту Росії підтвердила, що навмисно використовує хімічну зброю проти українських сил. 22 грудня 810-та ОМСБр опублікувала у своєму Telegram-каналі великий пост, де детально описала «радикальну зміну тактики», яку бригада застосовує проти українських сил у Кринках (на східному березі Херсонської області)», — йдеться в повідомленні.

За інформацією ISW, 810-та ОМСБр додатково опублікувала кадри, на яких видно таке скидання К-51 на українську позицію, ймовірно в Кринках.

Аерозольні гранати К-51 наповнені подразнюючим газом CS (2-хлорбензальмалононітрил), різновидом сльозогінного газу, який використовується для боротьби з масовими заворушеннями. Конвенція про заборону хімічної зброї (CWC) забороняє використання RCA як методу ведення війни, і Росія є державою-учасницею CWC з 1997 року.

Нагадаємо, що команда аналітиків Deep State повідомила, що на Сватівському та Бахмутському напрямках росіяни застосували хімічну зброю.