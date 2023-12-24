На тимчасово окупованих територіях продовжується робота пропагандистської машини РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«На ТОТ Луганщини Москва формує підконтрольних лекторів для місцевого осередку товариства «Знання». Задача цієї пропагандистської структури, яка існувала ще з часів СРСР», — промивати мізки працівникам та студентам регіону.

Так, окупанти організовують лекції, відвідування яких є примусовим. На лекціях агітатори розповідають викривлену історію та пропагують велич РФ і її лідерів у найкращих традиціях тоталітаризму.

«Окупаційна адміністрація вже розробила план «лекцій» на 2024 рік у фейкових навчальних закладах. Особливу увагу колаборанти хочуть приділяти саме промивці мізків молоді та дітей», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, рік тому міністерство освіти Росії повернуло до шкіл викладання військового вишкілу. Так у російських школах було за радянських часів.