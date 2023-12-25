У власність держави повернули приміщення на території Миколаївської філії ДП «Адміністрація морських портів України» загальною вартістю 1,3 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Миколаївської області.

«Завдяки окружній прокуратурі міста Миколаєва повернення у власність держави в особі Регіонального фонду держмайна України по Миколаївській та Одеській областях об'єкта нерухомості на території Миколаївської філії ДП «Адміністрація морських портів України», — йдеться у повідомленні.

Відомо, що товариство, попри розірвання договору оренди нерухомості за рішенням суду ще у 2021 році через несплату орендної плати, досі приміщення у власність держави не повернуло.

Варто додати, що окружна прокуратура забезпечила повернення об’єкта у державну власність шляхом його передачі уповноваженому органу держави.

Раніше повідомлялося, що у власність держави повернули два приміщення на території Миколаївського торговельного порту загальною вартістю 3,2 мільйона гривень.