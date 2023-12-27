Вчора, 26 грудня до поліції надійшло звернення від місцевих мешканців, що у селі Великоолександрівка Казанківської громади невідомі пошкодили могили на цвинтарі.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Зазначається, що на місці події правоохоронці зафіксували пошкоджені пам'ятники та розбиті надгробні плити на 50 могилах.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частини 3 статей 297 КК України («Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого з хуліганських спонукань»).

Так, санкція статті передбачає позбавлення волі до 7 років. Наразі тривають слідчі дії.

Правоохоронці вживають заходів щодо встановлення причетних до злочину осіб.

«Правоохоронці звертаються з проханням до громадян, які можуть допомогти встановити правопорушників або надати іншу корисну інформацію, повідомити про це до сектору поліцейської діяльності № 1 (Казанка) відділення поліції № 1 Баштанського районного відділу поліції за адресою: смт Казанка, вул. Миру 196, або за телефонами (063) 942-14-30, (068) 083-62-93, 102», - додають в поліції.

Нагадаємо, на центральному кладовищі Нової Одеси, що на Миколаївщині, вкрали бойовий прапор 36-ї бригади морської піхоти з могили загиблого воїна Андрія Фіцая.

Раніше повідомлялося, що у Первомайську Миколаївської області невідомі осквернили шість могил воїнів Збройних сил України, які загинули у війні.

До того ж у Миколаївському районі встановлюють особистості зловмисників, які пошкодили пам’ятний знак загиблих на війні військовослужбовців.