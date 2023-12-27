З початку повномасштабного вторгнення російські війська здійснили по Україні 465 атак хімічною зброєю.

Про це повідомило Командування Сил підтримки Збройних сил України.

У командуванні зазначили, що динаміка застосування окупантами такої зброї зростає — за один день, 19 грудня, росіяни здійснили 8 атак із використанням хімічних речовин.

Відомо, що найчастіше ворог використовує гранати, такі як К-51, РГР, й ручну газову гранату «Дрофа-ПМ», які скидає з дронів. Проте окупанти застосовують і саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнювальної дії, а також здійснюють артилерійські обстріли з вмістом хімічно-небезпечних речовин.

Командування Сил підтримки ЗСУ пише, що 14 грудня українські бійці виявили застосування нового типу спеціальних газових гранат РГ-ВО з вмістом невідомої хімічної речовини.

Варто додати, що групи радіаційної, хімічної, біологічної розвідки зі складу військових частин Командування Сил підтримки спільно зі Службою безпеки України виявили та задокументували 28 випадків застосування небезпечних хімічних речовин.

Нагадаємо, що команда аналітиків Deep State повідомила, що на Сватівському та Бахмутському напрямках росіяни застосували хімічну зброю.