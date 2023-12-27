Війська РФ розстріляли трьох українських військовополонених під Запоріжжям. Українські правоохоронці розпочали розслідування.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, військовослужбовці армії рф у грудні 2023 року під час бойового зіткнення із Силами оборони України поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області взяли у полон трьох українських захисників. Через годину, у порушення статті 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, окупанти їх розстріляли.

У мережі зʼявилося відео розстрілу українських військовополонених.

«За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством», — повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, що 6 березня активісти Сергій Стерненко та Ігор Лаченков опублікували в Twitter відео розстрілу росіянами полоненого українського військового. Його стратили після того, як він відповів окупантам «Слава Україні». Вбивство неозброєних військовополонених за Женевською конвенцією є воєнним злочином. Служба безпеки порушила кримінальну справу через розстріл українського військовополоненого. Її відкрили за ст. 438 ч. 2 ККУ — порушення законів та звичаїв війни.

Згодом Служба безпеки України остаточно підтвердила ім’я українського військового, якого росіяни розстріляли після слів «Слава Україні!». Це снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТрО Чернігівської області Олександр Мацієвський, як і казали раніше в управлінні сил ТрО «Північ».