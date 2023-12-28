Бухгалтеру одного із медичних закладів міста Первомайська повідомили про підозру за надмірне витрачання коштів з рахунку медичного закладу на суму понад 1,7 мільйона гривень.

Про це повідомили у прокуратурі та поліції Миколаївщини.

Зазначається, що посадовиця з квітня 2020 по грудень 2021, нехтуючи своїми службовими обов’язками, не перевірила правильність здійснення нарахувань додаткових доплат 151 особі - працівникам медичного закладу у завищеному розмірі. Своїми протиправними діями зловмисниця спричинила надмірне витрачання коштів з рахунку медичного закладу на суму понад 1 мільйон 700 тисяч гривень.

За процесуального керівництва Первомайської окружної прокуратури слідчі повідомили про підозру зловмисниці за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України («Неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди державним інтересам, яке спричинило тяжкі наслідки»).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі слідчі дії тривають.

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