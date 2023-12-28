Народний депутат Артем Чорноморов, фото НикВести

Народний депутат України Артем Чорноморов заявив, що позиція начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, який назвав законною зміну влади в місті Южноукраїнськ, є політично некоректною.

Він обґрунтував це тим, що рішення суду з даної справи наразі немає, а військова адміністрація не наділена правом заявляти про законність дій міськради, повідомив нардеп в своєму телеграм-каналі.

Народний депутат підкреслив, що події в Южноукраїнську — це рейдерське захоплення влади. Про це свідчить і те, що Денис Кравченко неодноразово намагався зареєструватися на новій посаді у державного реєстратора, однак йому це вдалося лише з третьої спроби.

— Бачив коментар Віталія Олександровича Кіма стосовно усунення секретаря міста Южноукраїнська. Я б навіть сказав, що це рейдерське захоплення влади в місті, на території якого знаходиться об’єкт критичної інфраструктури. По-перше, хотів би висловитись, що політично некоректно начальнику військової адміністрації виконувати повноваження суду і говорити що є законним, а що не є законним, оскільки суду по цій справі ще не було. По-друге, ще рано говорити, але факт залишається фактом. Кравченку лише з третьої спроби вдалося провести реєстраційні дії, тому є всі підстави вважати, що ці дії є сумнівними та мають ознаки рейдерства, — написав Артем Чорноморов.

Також народний депутат відреагував на коментар віце-губернатора Георгія Решетілова, який сказав нещодавно суд прийняв рішення про скасування імпічменту колишньому меру. Проте, як вказує Артем Чорноморов, рішення суду було винесено на користь міського голови.

— По-третє, стосовно коментаря пана Решетілова. Колишній працівник юстиції, який не розібрався в матеріалах справи, вводить в оману свого керівника та громадськість. Насправді, суд прийняв рішення на користь колишнього міського голови Валерія Онуфрієнка, оскільки Денис Кравченко подав заяву про повне визнання позовних вимог, — додав він.

Політик заявив, що йому відомо, хто стоїть за рейдерським захопленням влади в міста, згадавши слова «відомого філософа» Ігоря Коломойського про те, що усіх в кінці чекає «каса», на якій доведеться розплачуватись за свої рішення.

— Мені чудово відомо, хто з керівництва області керував рейдерським захопленням влади в Южноукраїнську, які для цього були вчинені дії та хто займався бездіяльністю. Всім причетним до цього процесу хочу нагадати цитату відомого українського «філософа» «Життя – це супермаркет, бери що завгодно, але памʼятай, що попереду чекає каса», — резюмував він.

Нагадаємо, що на виїздному засіданні депутатів 5 вересня були присутні 21 депутат («ОПЗЖ», «ЄС», «Сила людей», «Пропозиція»). За інформацією «НикВести» більшість з них має відношення або безпосередньо працює на Південноукраїнській АЕС.

Перед засіданням депутати намагалися вигнати кореспондентку та оператора «НикВести». Зокрема, Анжела Савастру, обрана від ОПЗЖ, заявила, що за власні гроші орендувала приміщення у будинку культури «Енергетик», і нібито тому журналісти не мають права там знаходитися. А потім попросила їх «скинутися» їй за оренду.

Народний депутат Артем Чорноморов, обраний до Ради по округу, до якого входить Южноукраїнськ, вважає рішення про припинення повноважень тимчасово виконуючого обов’язки міського голови Олександра Акуленка, недійсним. За його словами, «це захоплення влади».

Спочатку Денису Кравченку не вдавалося зареєструватися на посаді. У рішення від 14 вересня 2023 року держреєстратор відмовився реєструвати його секретарем Южноукраїнської міськради. В документі зазначено, що Денис Кравченко подав документи не в повному обсязі, а також не став залишати у реєстратора оригінали документів і власну заяву про реєстрацію. Також вказано, що були допущені технічні помилки при заповненні заяви.

Третя спроба реєстрації Дениса Кравченка проходила ввечері 8 листопада у Коблівській сільській раді. Представники Южноукраїнької міської ради, які виступають проти призначення Дениса Кравченка, заявили, що реєстратору подано «підроблені документи» та викликали поліцію. Також заступник міського голови Южноукраїнська Сергій Горностай вказав, що на документах «відтиск фіктивної печатки». Однак спроба для Дениса Кравченка стала вдалою і його зареєстрували на посаді.

Також Денис Кравченко пояснив, чому його попередні рази не могли зареєструвати на посаді. За його словами, раніше робота міської ради була паралізована, а важливі питання для громади не ухвалювались.

20 листопада Денис Кравченко прийшов на роботу проте не зміг потрапити до кабінету. На місце викликали слюсаря та виламали замок.

Денис Кравченко вже встиг провести декілька сесій. На одній із них депутати підтримали розпорядження щодо розрахунку з Олександром Акуленком, якого ті ж депутати і звільнили.

Крім того, в Южноукраїнській міськраді шукатимуть, куди поділась офіційна печатка та хто її використовував.