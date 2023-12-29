У відділку поліції миколаївець нагрубив поліцейському, а потім ще й вдарив. Тепер він може потрапити на п’ять років за грати.

Про це повідомили у Нацполіції у Миколаївській області.

Через конфлікт на одній з вулиць міста 25-річного Миколаївця доставили до відділення поліції, де він нагрубив правоохоронцю.

«У відділенні поліції чоловік почав поводити себе зухвало та грубо висловлюватися на адресу поліцейських. На вимогу патрульного припинити протиправні дії, дебошир вдарив поліцейського в обличчя. Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального Кодексу України», — йдеться у повідомленні.

Миколаївцю вже оголосили про підозру. За скоєне йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід. Слідство триває.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві жінка вдарила ногою в груди поліцейську. За це їй загрожує до п’яти років ув’язнення.