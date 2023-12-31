З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прокурори задокументували 122 318 російських воєнних злочинів.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Також внаслідок агресії РФ постраждали 1682 дитини, з них 513 загинули, а 1169 отримали поранення різного ступеня тяжкості
Окрім того, зареєстровано 15 661 злочин проти національної безпеки України.
Проте, як зазначають у відомстві, ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Нагадаємо, за даними прокуратури, під час окупації Миколаївщини 179 людей зазнали тортур й катувань від військових РФ.
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З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прокурори задокументували 122 318 російських воєнних злочинів.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Також внаслідок агресії РФ постраждали 1682 дитини, з них 513 загинули, а 1169 отримали поранення різного ступеня тяжкості
Окрім того, зареєстровано 15 661 злочин проти національної безпеки України.
Проте, як зазначають у відомстві, ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Нагадаємо, за даними прокуратури, під час окупації Миколаївщини 179 людей зазнали тортур й катувань від військових РФ.