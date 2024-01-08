Ракетний удар по Покровському району Донецької області Рятувальники ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи на місцях російських обстрілів у Покровському районі Донецької області. Знайдено 11 тіл загиблих.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«Загиблих шукали за допомогою собак, натренованих на пошук останків. Слідчі оглядають знайдені фрагменти тіл, криміналісти вилучають біологічні зразки та проводять ідентифікацію», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі вдалося встановити пʼять жертв. Упізнано трьох загиблих з села Рівне — трирічну дівчинку, її тата й маму, 32 та 30 років. У Покровську встановлено 34-річного чоловіка та 37-річну жінку.

Нагадаємо, що російські окупанти 6 січня завдали ракетного удару по Покровському району Донецької області. За попередньою інформацією загинуло 11 людей, серед них 5 дітей. Також 8 осіб отримали поранення.