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У Миколаєві правоохоронці розшукали 15-річну дівчину, яка пішла з дому через суперечку із мамою через гаджет.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

8 січня, близько 22:50, жителька Миколаєва повідомила у поліцію, що о 20:00 пішла з дому неповнолітня донька та зникла.

На пошуки дівчини був залучений увесь особовий склад територіального підрозділу поліції та ювенальні інспектори. Згодом, у ході розшукових заходів дільничний знайшов її неподалік будинку, де вона проживає.

Дівчина розповіла правоохоронцям, що не може знайти спільної мови зі своєю матір’ю, бо та забороняє їй довго користуватись гаджетом.

З неповнолітньою та її матір’ю поліціянти провели профілактичну бесіду про неприпустимість такої поведінки та пояснили чим міг обернутися її необдуманий вчинок.

Нагадаємо, що у Баштанському районі Миколаївщини декілька днів розшукували неповнолітню дівчину. З’ясувалося, що вона втекла з дому, «щоб жити окремо від батьків».

Раніше повідомлялося, що у Новому Бузі хлопчик пізно ввечері пішов з дому — поліцейські оперативно знайшли шестирічного мандрівника.