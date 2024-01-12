У Баштанці правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у крадіжці автомобілів своїх односельчан.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
Зазначається, що правоохоронців звернулося декілька жителів Баштанщини. Вони поскаржились на 28-річного чоловіка, який мав ремонтувати їхні автівки. Проте йшли місяці, а автомобілі їм не повернули.
Правоохоронці з’ясували, що автомобілі чоловік не ремонтував, а одразу ж переганяв їх до пункту прийому металобрухту, де розбирав та продавав їх на запчастини. Отримані гроші витрачав.
Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частинами 1, 2 статті 289 КК України «Незаконне заволодіння транспортним засобом» та частин 1, 2 статті 190 КК України «Шахрайство». Санкції вказаних статей передбачають покарання до восьми років ув’язнення із конфіскацією майна.
Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.
Нагадаємо, що в Миколаєві правоохоронці затримали підозрюваного в крадіжці кранів. Внаслідок злочинних дій жителі багатоквартирного будинку в мікрорайоні Соляні залишились без водопостачання.
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У Баштанці правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у крадіжці автомобілів своїх односельчан.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
Зазначається, що правоохоронців звернулося декілька жителів Баштанщини. Вони поскаржились на 28-річного чоловіка, який мав ремонтувати їхні автівки. Проте йшли місяці, а автомобілі їм не повернули.
Правоохоронці з’ясували, що автомобілі чоловік не ремонтував, а одразу ж переганяв їх до пункту прийому металобрухту, де розбирав та продавав їх на запчастини. Отримані гроші витрачав.
Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частинами 1, 2 статті 289 КК України «Незаконне заволодіння транспортним засобом» та частин 1, 2 статті 190 КК України «Шахрайство». Санкції вказаних статей передбачають покарання до восьми років ув’язнення із конфіскацією майна.
Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.
Нагадаємо, що в Миколаєві правоохоронці затримали підозрюваного в крадіжці кранів. Внаслідок злочинних дій жителі багатоквартирного будинку в мікрорайоні Соляні залишились без водопостачання.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
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Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
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Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
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Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
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