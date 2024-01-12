Автівки потерілих. Фото: поліція

У Баштанці правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у крадіжці автомобілів своїх односельчан.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Зазначається, що правоохоронців звернулося декілька жителів Баштанщини. Вони поскаржились на 28-річного чоловіка, який мав ремонтувати їхні автівки. Проте йшли місяці, а автомобілі їм не повернули.

Правоохоронці з’ясували, що автомобілі чоловік не ремонтував, а одразу ж переганяв їх до пункту прийому металобрухту, де розбирав та продавав їх на запчастини. Отримані гроші витрачав.

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частинами 1, 2 статті 289 КК України «Незаконне заволодіння транспортним засобом» та частин 1, 2 статті 190 КК України «Шахрайство». Санкції вказаних статей передбачають покарання до восьми років ув’язнення із конфіскацією майна.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

Нагадаємо, що в Миколаєві правоохоронці затримали підозрюваного в крадіжці кранів. Внаслідок злочинних дій жителі багатоквартирного будинку в мікрорайоні Соляні залишились без водопостачання.