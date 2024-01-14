Російські десантні бригади, фото з відкритих джерел

Російська армія готує десантні бригади для висадки в українському тилу. Ймовірно, мова йде про висадки з гелікоптерів для швидкого розгортання особового складу.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що це не нова концепція для армії РФ, оскільки схожі підрозділи діяли під час радянської інтервенції в Афганістані.

За даними російських джерел, десантно-штурмові бригади у складі наземних з’єднань зможуть проводити десантування в ближньому тилу України без парашутів, імовірно, шляхом посадки гелікоптерів для швидкого розгортання особового складу, як це було під час початкових боїв за аеропорт Гостомель під Києвом 24 лютого 2022 року.

Відомо, що на Запорізькому напрямку вже діє такий підрозділ — 49-та окрема десантно-штурмова бригада (ДШБ) у складі 58-ї загальновійськової армії (Південний військовий округ).

Десантно-штурмові батальйони існують у сучасній російській армії в складі Повітряно-десантних військ, тому російські сухопутні формування цілком можуть намагатися створити ці формування.

Аналітики ISW раніше спостерігали за випадками формування розвідувально-штурмових бригад у складі загальновійськових формувань. ДШБ використовуватимуть як ще один засіб для проведення виснажливих фронтових атак під керівництвом піхоти на українські укріплені позиції у короткостроковій перспективі.

«Розгортання десантно-штурмових бригад ізольоване від ширшої структури сил повітряно-десантних військ, імовірно, означатиме, що ці спеціалізовані бригади будуть використовуватися як ще один засіб для проведення виснажливих фронтових атак під керівництвом піхоти на українські укріплені позиції в короткостроковій перспективі» , — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім оцінив можливість висадки десанту на територію Миколаєва або міста Очакова цією весною.