Через повномасштабне вторгненням в Україну, російське населення відчуло на собі вплив війни, особливо у медичній сфері.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

Російські ЗМІ раніше повідомляли, що населення бореться за доступ до лікарняних послуг по всій країні. Також спостерігається дефіцит лікарських засобів, зокрема, антибіотиків широкого спектру дії.

«Ймовірно, війна значною мірою впливатиме на цю ситуацію, оскільки в госпіталях лікують поранених. Уряд також змушений скорочувати кількість цивільних медичних установ по всій країні через брак персоналу та фінансовий тиск», — ідеться у зведенні розвідки.

Нагадаємо, щоаАмериканська розвідувальна спільнота вважає, що Росія стикнулася з нестачею боєприпасів і військ, що може змусити її перейти до утримування й оборони наявних позицій, затягуючи в часі війну.