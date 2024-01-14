У швейцарському Давосі Україна та Румунія розпочали переговори про укладення двосторонньої безпекової угоди.

Про це повідомили в Офісі президента України.

Переговори почались на полях четвертої зустрічі радників із питань національної безпеки та політичних радників лідерів держав щодо реалізації Формули миру у швейцарському Давосі. Там зараз відбувається Всесвітній економічний форум.

Румунія стала 9-ю країною, яка розпочала з Україною двосторонні безпекові переговори.

Зокрема, представники держав обговорили основні елементи майбутньої угоди та узгодили питання проведення подальших переговорів.

В Офісі президента зазначають, що роботу над спільною угодою розпочали на доручення Володимира Зеленського в межах Спільної декларації G7 про підтримку України. Вони ознаменували підвищення двосторонніх відносин до рівня стратегічного партнерства.

12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 погодили «гарантії безпеки» для України, які включають постачання сучасної військової техніки, підготовку українських військових, обмін розвідданими та допомогу у сфері кіберзахисту.

До цих гарантій доєднались Данія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Чехія, Фінляндія, Ісландія, Бельгія і Португалія.

Як відомо, у Силах безпеки та оборони України запровадили 287 стандартів НАТО, що навіть перевищує показники деяких держав-членів Альянсу.