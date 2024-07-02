У Миколаєві після тривалої перерви, пов'язаної з війною, відбувся чемпіонат області з тенісу серед юнаків та дівчат. Змагання пройшли з 2 по 7 червня на кортах водно-спортивного комплексу «Спартак» на Бузькому Бульварі.
Про це пишуть «НикВести».
Участь у змаганнях взяли 50 спортсменів і спортсменок, деякі з них повернулися з евакуації, щоб взяти участь у цій важливій події.
Організація чемпіонату пройшла за підтримки президента Миколаївської обласної Федерації тенісу Бориса Козиря.
В рамках чемпіонату було розіграно 5 комплектів медалей. Ось переможці в різних вікових категоріях. Дівчата:
Хлопці:
Старший тренер Микола Гавриленко розповів, що в Миколаєві на базі «Спартак» тренується до 60 дітей, але до війни кість людей була значно більшою. Сьогодні ж спортсмени готуються до нових змагань Чемпіонату України до 12 років, який пройде с 8 по 14 липня та Чемпіонату України до 18 років з 22 по 28 липня.
Також молоді спортсмени з Миколаєва вразили своїми досягненнями на Чемпіонаті України з тенісу серед юнаків та дівчат до 14 років, який проходив у Києві з 17 по 23 червня. На змагання приїхали 113 тенісистів з різних регіонів, Миколаївщину представляли: Єгор Коровій, Анастасія Журова, Вікторія Васільєва, Вікторія Багно та Марія Фадєєва.
Спортсменки Анастасія Журова, Вікторія Васильєва та Марія Фадєєва дійшли до 1/8 фіналу турніру та зайняли 5 місце. Також тенісистка Вікторія Багно дійшла до 1/32 стадії та зайняла 17 місце.
Тенісист Єгор Коровій зайняв третє місце в одиночному та парному розрядах.
Тенісистів до змагань готують: Старший тренер Микола Гавриленко, Євген Коровайко, Вікторія Щербань, Катерина Захарова, Сергій Вісленков.
Зараз миколаївські спортсмени готуються до майбутніх викликів, зокрема до Чемпіонату України до 12 років, який відбудеться з 8 по 14 липня, та до Чемпіонату України до 18 років з 22 по 28 липня.
У Миколаєві після тривалої перерви, пов'язаної з війною, відбувся чемпіонат області з тенісу серед юнаків та дівчат. Змагання пройшли з 2 по 7 червня на кортах водно-спортивного комплексу «Спартак» на Бузькому Бульварі.
Про це пишуть «НикВести».
Участь у змаганнях взяли 50 спортсменів і спортсменок, деякі з них повернулися з евакуації, щоб взяти участь у цій важливій події.
Організація чемпіонату пройшла за підтримки президента Миколаївської обласної Федерації тенісу Бориса Козиря.
В рамках чемпіонату було розіграно 5 комплектів медалей. Ось переможці в різних вікових категоріях. Дівчата:
Хлопці:
Старший тренер Микола Гавриленко розповів, що в Миколаєві на базі «Спартак» тренується до 60 дітей, але до війни кість людей була значно більшою. Сьогодні ж спортсмени готуються до нових змагань Чемпіонату України до 12 років, який пройде с 8 по 14 липня та Чемпіонату України до 18 років з 22 по 28 липня.
Також молоді спортсмени з Миколаєва вразили своїми досягненнями на Чемпіонаті України з тенісу серед юнаків та дівчат до 14 років, який проходив у Києві з 17 по 23 червня. На змагання приїхали 113 тенісистів з різних регіонів, Миколаївщину представляли: Єгор Коровій, Анастасія Журова, Вікторія Васільєва, Вікторія Багно та Марія Фадєєва.
Спортсменки Анастасія Журова, Вікторія Васильєва та Марія Фадєєва дійшли до 1/8 фіналу турніру та зайняли 5 місце. Також тенісистка Вікторія Багно дійшла до 1/32 стадії та зайняла 17 місце.
Тенісист Єгор Коровій зайняв третє місце в одиночному та парному розрядах.
Тенісистів до змагань готують: Старший тренер Микола Гавриленко, Євген Коровайко, Вікторія Щербань, Катерина Захарова, Сергій Вісленков.
Зараз миколаївські спортсмени готуються до майбутніх викликів, зокрема до Чемпіонату України до 12 років, який відбудеться з 8 по 14 липня, та до Чемпіонату України до 18 років з 22 по 28 липня.