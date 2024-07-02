У Миколаєві пройшов чемпіонат області з тенісу серед юнаків та дівчат, яких проходив з 2 по 7 червня

У Миколаєві після тривалої перерви, пов'язаної з війною, відбувся чемпіонат області з тенісу серед юнаків та дівчат. Змагання пройшли з 2 по 7 червня на кортах водно-спортивного комплексу «Спартак» на Бузькому Бульварі.

Про це пишуть «НикВести».

Участь у змаганнях взяли 50 спортсменів і спортсменок, деякі з них повернулися з евакуації, щоб взяти участь у цій важливій події.

Організація чемпіонату пройшла за підтримки президента Миколаївської обласної Федерації тенісу Бориса Козиря.

В рамках чемпіонату було розіграно 5 комплектів медалей. Ось переможці в різних вікових категоріях. Дівчата:

До 10 років: Олеся Аніщенко (чемпіонка), Софія Заворотня (2-ге місце), Поліна Любчик (3-тє місце)

До 12 років: Олеся Сутула (чемпіонка), Василіса Калаянова та Ангеліна Калач (2-ге та 3-тє місце відповідно)

До 16 років: Журова Анастасія (чемпіонка), Вікторія Васильєва та Діана Дегтяр (2-ге та 3-тє місце відповідно)

Хлопці:

До 12 років: Максим Коровайко (чемпіон), Максим Кривда та Іван Васильєв (2-ге та 3-тє місце відповідно)

До 16 років: Єгор Коровій (чемпіон), Артем Медведєв та Євген Аніщенко (2-ге та 3-тє місце відповідно)

Дорослі хлопці: Геннадій Лешан (чемпіон), Максим Вівіч і Олександр Журов (2-ге та 3-тє місце відповідно)

У Миколаєві пройшов чемпіонат області з тенісу серед юнаків та дівчат, яких проходив з 2 по 7 червня У Миколаєві пройшов чемпіонат області з тенісу серед юнаків та дівчат, яких проходив з 2 по 7 червня

Старший тренер Микола Гавриленко розповів, що в Миколаєві на базі «Спартак» тренується до 60 дітей, але до війни кість людей була значно більшою. Сьогодні ж спортсмени готуються до нових змагань Чемпіонату України до 12 років, який пройде с 8 по 14 липня та Чемпіонату України до 18 років з 22 по 28 липня.

Також молоді спортсмени з Миколаєва вразили своїми досягненнями на Чемпіонаті України з тенісу серед юнаків та дівчат до 14 років, який проходив у Києві з 17 по 23 червня. На змагання приїхали 113 тенісистів з різних регіонів, Миколаївщину представляли: Єгор Коровій, Анастасія Журова, Вікторія Васільєва, Вікторія Багно та Марія Фадєєва.

Чемпіонат України з тенісу, який проходив у Києві з 17 по 23 червня Чемпіонат України з тенісу, який проходив у Києві з 17 по 23 червня Чемпіонат України з тенісу, який проходив у Києві з 17 по 23 червня

Спортсменки Анастасія Журова, Вікторія Васильєва та Марія Фадєєва дійшли до 1/8 фіналу турніру та зайняли 5 місце. Також тенісистка Вікторія Багно дійшла до 1/32 стадії та зайняла 17 місце.

Тенісист Єгор Коровій зайняв третє місце в одиночному та парному розрядах.

Чемпіонат України з тенісу, який проходив у Києві з 17 по 23 червня. На фото миколаївський спортсмен Єгор Коровій Чемпіонат України з тенісу, який проходив у Києві з 17 по 23 червня.

Тенісистів до змагань готують: Старший тренер Микола Гавриленко, Євген Коровайко, Вікторія Щербань, Катерина Захарова, Сергій Вісленков.

Зараз миколаївські спортсмени готуються до майбутніх викликів, зокрема до Чемпіонату України до 12 років, який відбудеться з 8 по 14 липня, та до Чемпіонату України до 18 років з 22 по 28 липня.