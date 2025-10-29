Світоліна отримала престижну нагороду та передасть $10 тис. юним тенісистам

Еліна Світоліна отримала престижну нагороду. Ілюстративне фото: Getty Images

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула нагороду Heart Award після виступу збірної України у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг 2025 року.

Про це повідомили на офіційному сайті Біллі Джин Кінг.

Нагорода Heart Award вручається гравчиням, які відмінно представляли свою країну, проявили відданість, командний дух, мужність і натхнення на корті. Переможницю традиційно визначають публічним голосуванням вболівальників. Цього року відзнаку отримала саме тенісистка збірної України — Еліна Світоліна.

Світоліна очолила команду під час її дебюту в фіналі Кубка Біллі Джин Кінг у китайському Шеньчжені. У фіналі турніру українка провела один із ключових матчів та перемогла іспанку Паулу Бадосу в трисетовому поєдинку. Ця перемога дозволила збірній України вперше в історії вийти до півфіналу світової першості. Згодом команда завершила виступ у 1/2 фіналу, поступившись майбутнім чемпіонкам — збірній Італії.

За підсумками голосування Еліна Світоліна випередила італійок Джасмін Паоліні, Елізабетту Коччаретто та американку Джесіку Пегулу, які також входили до числа номінанток на нагороду Heart Award за підсумками фіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

— Для мене велика честь отримати нагороду, вона символізує дух нашої команди й підтримку українських уболівальників. Дякую всім, хто голосував і підтримував нас, — сказала Еліна Світоліна.

Українка також отримала нагороду десять тисяч доларів. Кошти вона направить у свій фонд «Svitolina Foundation», якій займається підтримкою починаючих тенісистів.

— Я передам приз у розмірі 10 тисяч доларів, щоб допомогти наступному поколінню молодих тенісисток і продовжити нашу програму, яка дає дітям надію через спорт, — додала спортсменка.

Нагадаємо, це друга подібна відзнака тенісистки у 2025 році. Так, у червні Світоліна також здобула премію Heart Award за виступи на етапі кваліфікації.