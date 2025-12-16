 Зеленський очікує зустріч із Трампом після доопрацювання документів

Зеленський заявив про підготовку до перемовин і можливої зустрічі з Трампом

Зеленський очікує зустріч із Трампом після доопрацювання документів. Фото: Офіс ПрезидентаЗеленський заявив про підготовку до перемовин і можливої зустрічі з Трампом. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський сподівається на зустріч із президентом США Дональдом Трампом після доопрацювання українських документів.

Про це він повідомив під час спілкування з українськими медіа, пише «Українська правда».

За словами Володимира Зеленського, після завершення роботи над документами Сполучені Штати найближчими днями планують провести консультації з росіянами.

Після цього американська сторона має провести консультації з президентом США. Далі, як зазначив Володимир Зеленський, переговорні команди України та США можуть зустрітися у Сполучених Штатах Америки вже найближчим часом, можливо навіть на вихідних.

Після цієї зустрічі сторони вирішуватимуть питання можливих переговорів на рівні лідерів, зокрема між Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що в питанні поділу територій позиції США та України поки що відрізняються. За його словами, американська сторона, як медіатор пропонуватиме різні шляхи для досягнення консенсусу.

