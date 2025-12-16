 Обстріл Миколаївської області 15 грудня

FPV-дрони і артилерія били по Миколаївщині: пошкоджено будинок та електромережі

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото: «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото: «МикВісті»

Минулої доби, 15 грудня, росіяни обстрілювали громади Миколаївщини з безпілотників та артилерії.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації

Учора ворог вісім разів атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Також завдав артилерійського удару по Куцурубській громаді.

У селі Дмитрівка внаслідок одного з обстрілів пошкоджено приватний будинок і лінії електропередачі. Постраждалих немає.

Нещодавно очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім пояснив, що російські військові збільшили кількість обстрілів регіону, оскільки хочуть уразити об'єкти критичної інфраструктури. За його словами, Миколаївська область готує додатковий захист від російських атак.

