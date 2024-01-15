Під час четвертої зустрічі радників щодо формули миру в Давосі. Фото: Дмитро Лубінць

Україна повернула з Росії 517 незаконно депортованих дітей та 2828 дорослих, серед яких лише 150 цивільних.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець під час четвертої зустрічі радників щодо Формули миру в Давосі.

За його словами, метою є повернути додому всіх викрадених країною-агресором чи взятих у полон українців. Лубінець закликав інші країни доєднатися до процесу повернення.

На зустрічі у Давосі виступили також діти, яких депортували до Росії, та родичі незаконно викрадених країною-терористом цивільних.

Окрім того, на зустрічі обговорили питання повернення військовополонених, а також катування, страти та нелюдські умови утримання українських захисників в Росії, що є порушеннями норм міжнародного гуманітарного права, додав омбудсман.

Нагадаємо, нещодавно Україна повернула додому 19 дітей, яких також вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій.

Як відомо, до анексованого Криму з окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей було вивезено близько 6 тисяч дітей.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни на Миколаївщині внаслідок російської агресії постраждало 100 дітей.