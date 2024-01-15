Служба безпеки України затримала бойовика із ПВК «Вагнер», якого російська воєнна розвідка «закинула» в Україну для проведення диверсій.

Про це йдеться в повідомленні СБУ.

Затримання фігуранта. Фото: СБУ

За даними слідства, фігурант отримав завдання прибути з Білорусі до Рівненської області для коригування повітряних атак росії по енергетичній інфраструктурі України.

Про такі плани СБУ дізналася ще під час перебування диверсанта в Білорусі, кажуть у спецслужбі. З того часу правоохоронці поетапно задокументували його злочинні дії від перетину держкордону до прибуття на місце вчинення диверсії в Україні.

Правопорушника затримали «на гарячому», коли він намагався закріпити декілька GPS-трекерів на опори ліній електропередач, що живлять Київську агломерацію. За сигналами «маячків» окупанти хотіли скоригувати прицільний удар по енергооб'єктах, зокрема дронами-камікадзе типу Shahed.

Відомо, що затриманим є громадянин Білорусі, який входить до агентурного апарату російського ГРУ. З 2014 до 2017 року він перебував у складі псевдоугруповань «ЛНР» та «ДНР» і воював проти української армії на Донбасі.

На початку повномасштабного вторгнення РФ бойовик вступив до російської приватної військової компанії «Вагнер», у лавах якої штурмував Бахмут та прилеглі селища. Згодом він повернувся до Білорусі, де й отримав завдання щодо підготовки диверсій на прикордонній території України.

Слідчі планують повідомити затриманому про підозру за ст. 113 та ч. 1 ст. 258-3Кримінального кодексу України. Йому може загрожувати довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що нещодавно Центральний районний суд Миколаєва розпочато судовий розгляд обвинувального акта щодо 45-річного місцевого жителя, який наводив ракету на багатоповерхівку.