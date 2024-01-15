Білоруські військові поїхали на навчання до РФ, скрін з відео

У понеділок, 15 січня білоруські військові поїхали на навчання в Росії, щоб перейняти досвід російської армія у війні проти України.

Про це повідомило Міністерство оборони Білорусі.

За даними пресслужби, у Росії білоруси збираються пройти спеціальне навчання, яке нібито допоможе їм набратися необхідних знань.

«Під час занять акцент буде зроблено на досвід, набутий Збройними Силами Росії під час ведення спеціальної військової операції», — йдеться в повідомленні.

Окремо було зазначено, що щойно навчання завершаться, то білоруські військові повернуться одразу ж на батьківщину і виступатимуть у ролі інструкторів із «найскладніших предметів бойової підготовки».

Однак, як довго триватимуть заняття і в якому форматі вони відбуватимуться — невідомо.

Раніше повідомлялось, що Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, ухвалив принципове рішення щодо проведення прихованої мобілізації в Білорусі для збільшення укомплектованості бойових частин.

Нагадаємо, самопроголошений «президент» Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що країна бере участь у так званій «спецоперації». Після цього білоруський диктатор Олександр Лукашенко домовився з російським президентом Володимиром Путіним розгорнути біля кордонів України спільне угруповання військ.

У Білорусі ввели режим «контртерористичної операції» через повідомлення про «провокації», які нібито готуються зі сторони сусідніх держав.