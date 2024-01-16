На Одещині вінничанин спалив Mersedes свого роботодавця, фото з відкритих джерел

На Одещині вінничанин спалив Mersedes свого роботодавця через зарплатний борг.

Про це повідомило одеське видання Думська.

Зазначається, що інцидент стався в Ізмаїльському районі Одещини. У ніч з 14 на 15 січня поліція отримала заяву про загоряння Mersedes-Вenz Vito в селі Орлівка.

«Початковою версією була несправність проводки, але подальша перевірка показала, що це був підпал», — йдеться в публікації.

За словами правоохоронців, що житель Могилів-Подільського району Вінниччини, який перебуває в розшуку у своєму регіоні, працював у жителя Одещини і в нього ж проживав. Роботодавець не розрахувався з найманим працівником за виконану роботу, і той вирішив помстився — підпалив машину.

Повідомляється, що правопорушника відпустили під особисте зобов'язання.

Нагадаємо, що правоохоронці Києва розслідують кримінальне провадження за фактом пожежі у парку розваг торговельно-розважального комплексу у Солом’янському районі.