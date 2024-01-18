У ніч проти 18 січня сили протиповітряної оборони знищили 22 із 33 ударних дронів, якими росіяни атакували Україну.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що російська армія випустила 33 «шахеди» з району Приморсько-Ахтарська та Курської області РФ, а також ударили двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області по Харківщині. Основні напрямки російського удару — південь та північ.
Сили ППО знищили 22 ворожі дрони. До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, засоби РЕБ.
Протиповітряна оборона працювала в межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.
Наразі інформація про можливі влучання та постраждалих поки не надходила.
Нагадаємо, що впродовж доби 17 грудня сили протиповітряної оборони знищили у небі над областю ворожий дрон-камікадзе «Ланцет» та вісім ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».
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У ніч проти 18 січня сили протиповітряної оборони знищили 22 із 33 ударних дронів, якими росіяни атакували Україну.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що російська армія випустила 33 «шахеди» з району Приморсько-Ахтарська та Курської області РФ, а також ударили двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області по Харківщині. Основні напрямки російського удару — південь та північ.
Сили ППО знищили 22 ворожі дрони. До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, засоби РЕБ.
Протиповітряна оборона працювала в межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.
Наразі інформація про можливі влучання та постраждалих поки не надходила.
Нагадаємо, що впродовж доби 17 грудня сили протиповітряної оборони знищили у небі над областю ворожий дрон-камікадзе «Ланцет» та вісім ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».