У ніч проти 18 січня сили протиповітряної оборони знищили 22 із 33 ударних дронів, якими росіяни атакували Україну.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що російська армія випустила 33 «шахеди» з району Приморсько-Ахтарська та Курської області РФ, а також ударили двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області по Харківщині. Основні напрямки російського удару — південь та північ.

Сили ППО знищили 22 ворожі дрони. До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, засоби РЕБ.

Протиповітряна оборона працювала в межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.

Наразі інформація про можливі влучання та постраждалих поки не надходила.

Нагадаємо, що впродовж доби 17 грудня сили протиповітряної оборони знищили у небі над областю ворожий дрон-камікадзе «Ланцет» та вісім ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».