В Миколаєві 17 січня, близько 14 години, патрульні затримали водія з підробленими документами.

Про це повідомляє патрульна поліція Миколаївської області.

В Миколаєві патрульні знайшли підроблене посвідчення у водія Volkswagen. Фото: патрульна поліція у Миколаївській області

Зазначається, що патрульні зупинили автомобіль Volkswagen за порушення правил дорожнього руху на вулиці Космонавтів.

Під час перевірки інспектори з'ясували, що мешканець показав їм підроблене посвідчення водія, оскільки його справжнє було зовсім іншою серією.

Патрульні викликали на місце події слідчих для встановлення всіх обставин справи.

Нагадаємо, на Миколаївщині патрульні затримали водія з фальшивим посвідченням.