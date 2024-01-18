У четвер, 18 січня, в Одеській обласній дитячій лікарні прооперували однорічну дитину, у якої виявили рідкісну аномалію.
Про це повідомляє Одеська обласна дитяча лікарня.
За словам лікарів, вірогідність такої аномалії розвитку серця зустрічається у 0,1% від інших вроджених вад розвитку серця. Тривалість життя дітей з таким діагнозом є короткою — від 2-3 місяців до 1-2 років.
«Трьохпередсердне серце — це аномалія розвитку, при якій в лівому передсерді знаходиться аномальна мембрана. Вона розділяє передсердя на дві камери», — йдеться у повідомленні.
Хлопчика, якого прооперували, звати Андрій. Його мати побачила, що він поводився мляво та мав задишку, тому й звернулась до лікарів. Наразі дитина здорова.
Раніше повідомлялося, що миколаївські медики онкологічного диспансеру прооперували жительку Херсона, яка була поранена внаслідок військових дій. Жінка потрапила до лікарні з діагнозом вогнепальне осколкове проникаюче поранення грудної клітини.
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У четвер, 18 січня, в Одеській обласній дитячій лікарні прооперували однорічну дитину, у якої виявили рідкісну аномалію.
Про це повідомляє Одеська обласна дитяча лікарня.
За словам лікарів, вірогідність такої аномалії розвитку серця зустрічається у 0,1% від інших вроджених вад розвитку серця. Тривалість життя дітей з таким діагнозом є короткою — від 2-3 місяців до 1-2 років.
«Трьохпередсердне серце — це аномалія розвитку, при якій в лівому передсерді знаходиться аномальна мембрана. Вона розділяє передсердя на дві камери», — йдеться у повідомленні.
Хлопчика, якого прооперували, звати Андрій. Його мати побачила, що він поводився мляво та мав задишку, тому й звернулась до лікарів. Наразі дитина здорова.
Раніше повідомлялося, що миколаївські медики онкологічного диспансеру прооперували жительку Херсона, яка була поранена внаслідок військових дій. Жінка потрапила до лікарні з діагнозом вогнепальне осколкове проникаюче поранення грудної клітини.