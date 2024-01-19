Депутату Вінницької обласної ради, обраному від наразі забороненої «ОПЗЖ», повідомили про підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві (частина 4 статті 409, частина 2 статті 190 КК України).

Про це повідомляє пресслужба спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

За даними слідства, з липня по листопад 2022 року, підозрюваний, будучи призваним за мобілізацією, за допомогою пособника — правоохоронця, обов’язки військової служби не виконував, надаючи недостовірну інформацію командуванню військової частини.

Упродовж цього часу він безпідставно отримував грошове забезпечення як військовослужбовець. Таким чином, шляхом шахрайства, він заволодів виплатами на суму понад 200 тисяч гривень.

Нагадаємо, що троє депутатів Київради вступили до ТРО, отримували зарплатню та рік не приходили на службу.