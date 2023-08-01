Трьом депутатам Київської міської ради та ще одному помічнику депутата повідомили про підозру в ухилянні від несення обов’язків військової служби.

Про це повідомили в пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

За даними слідства, четверо військовослужбовців однієї із військових частин тероборони, троє з яких є столичними депутатами, а ще один — помічником депутата Київради, впродовж року не з’являлись на військову службу.

Вони оформили відрядження до Київської військової державної адміністрації, хоча в її структурі відсутні посади, які підлягають заміщенню військовослужбовцями. При цьому всі підозрювані продовжували отримувати грошове забезпечення із частини, де нібито проходили службу.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.

Досудове розслідування здійснюється Державним бюро розслідувань за оперативного супроводу СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, днями в Україні на 90 днів продовжили дію воєнного стану та строк проведення загальної мобілізації. Це восьме продовження з початку повномасштабної війни.