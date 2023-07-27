В Україні на 90 днів продовжено дію воєнного стану та строк проведення загальної мобілізації.

Відповідний законопроект схвалила Верховна рада у четвер, 27 липня, повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, законопроєкт набрав 347 голосів «за». Так воєнний стан та загальна мобілізація продовжені до 15 листопада 2023 року. Це восьме продовження з початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, у травні Верховна Рада зменшила граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку.