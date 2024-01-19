Полковника ФСБ РФ судитимуть за жорстоке поводження з цивільним населенням Херсонщини.
Про це повідомили у прокуратурі Херсонської області.
За даними слідства, чоловік навесні 2022 року на окупованій території Каховського району віддавав накази на ув’язнення та катування мирних мешканців.
Людей тримали у приміщенні захопленого відділку поліції в Новій Каховці та піддавали тортурам: били, погрожували вбивством. Для отримання потрібної інформації застосовували електричний струм.
Окрім того, людей утримували в антисанітарних умовах без належної медичної допомоги, не давали в достатній кількості воду та їжу. Чоловікові загрожує ув’язнення від восьми до 12 років.
Нагадаємо, що за понад 8 місяців окупації Херсонщини щонайменше тисяча людей зазнала нелюдських тортур в 11 катівнях російських військових. І це лише попередні цифри, без урахування тимчасово окупованого Лівобережжя.
Також Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявила про нові докази того, що під час окупації з березня по листопад 2022 року російські війська незаконно утримували й катували людей у Херсоні та його околицях.
Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що не бачив таких масштабів тортур російськими окупантами мирних жителів України, як у звільненому Херсоні.
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Полковника ФСБ РФ судитимуть за жорстоке поводження з цивільним населенням Херсонщини.
Про це повідомили у прокуратурі Херсонської області.
За даними слідства, чоловік навесні 2022 року на окупованій території Каховського району віддавав накази на ув’язнення та катування мирних мешканців.
Людей тримали у приміщенні захопленого відділку поліції в Новій Каховці та піддавали тортурам: били, погрожували вбивством. Для отримання потрібної інформації застосовували електричний струм.
Окрім того, людей утримували в антисанітарних умовах без належної медичної допомоги, не давали в достатній кількості воду та їжу. Чоловікові загрожує ув’язнення від восьми до 12 років.
Нагадаємо, що за понад 8 місяців окупації Херсонщини щонайменше тисяча людей зазнала нелюдських тортур в 11 катівнях російських військових. І це лише попередні цифри, без урахування тимчасово окупованого Лівобережжя.
Також Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявила про нові докази того, що під час окупації з березня по листопад 2022 року російські війська незаконно утримували й катували людей у Херсоні та його околицях.
Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що не бачив таких масштабів тортур російськими окупантами мирних жителів України, як у звільненому Херсоні.