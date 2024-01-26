Російський FPV-дрон поцілив в автомобіль працівника гуманітарної місії від Агенції ООН по біженцях, коли він видавав гуманітарну допомогу в Часовому Яру на Донеччині.

Про це повідомили журналісти УП, які знімали видачу гуманітарної допомоги.

За даними видання, російський FPV-дрон влучив в авто волонтера, яке мало чіткі блакитні позначки гуманітарної місії на капоті та даху. Вибухом розтрощило багажник, знищило частину гуманітарної допомоги та вибило скло в автомобілі. Сам волонтер встиг сховатися, як і журналісти.

Російський FPV-дрон поцілив в авто волонтера, який роздавав допомогу на Донеччині. Скрін з відео Української правди Російський FPV-дрон поцілив в авто волонтера, який роздавав допомогу на Донеччині. Скрін з відео Української правди Російський FPV-дрон поцілив в авто волонтера, який роздавав допомогу на Донеччині. Скрін з відео Української правди

Нагадаємо, що у вересні минулого року, в Донецькій області в районі міста Часів Яр від обстрілу росіян загинули двоє волонтерів — з Іспанії та Канади.

Раніше також повідомлялось, що американський репортер Брайн Манн під час візиту на Миколаївщину потрапив під вогонь російської артилерії та передав свої відчуття американцям, які хочуть розуміти обстановку в Україні.