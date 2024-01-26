Російський FPV-дрон поцілив в автомобіль працівника гуманітарної місії від Агенції ООН по біженцях, коли він видавав гуманітарну допомогу в Часовому Яру на Донеччині.
Про це повідомили журналісти УП, які знімали видачу гуманітарної допомоги.
За даними видання, російський FPV-дрон влучив в авто волонтера, яке мало чіткі блакитні позначки гуманітарної місії на капоті та даху. Вибухом розтрощило багажник, знищило частину гуманітарної допомоги та вибило скло в автомобілі. Сам волонтер встиг сховатися, як і журналісти.
Нагадаємо, що у вересні минулого року, в Донецькій області в районі міста Часів Яр від обстрілу росіян загинули двоє волонтерів — з Іспанії та Канади.
Раніше також повідомлялось, що американський репортер Брайн Манн під час візиту на Миколаївщину потрапив під вогонь російської артилерії та передав свої відчуття американцям, які хочуть розуміти обстановку в Україні.
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Російський FPV-дрон поцілив в автомобіль працівника гуманітарної місії від Агенції ООН по біженцях, коли він видавав гуманітарну допомогу в Часовому Яру на Донеччині.
Про це повідомили журналісти УП, які знімали видачу гуманітарної допомоги.
За даними видання, російський FPV-дрон влучив в авто волонтера, яке мало чіткі блакитні позначки гуманітарної місії на капоті та даху. Вибухом розтрощило багажник, знищило частину гуманітарної допомоги та вибило скло в автомобілі. Сам волонтер встиг сховатися, як і журналісти.
Нагадаємо, що у вересні минулого року, в Донецькій області в районі міста Часів Яр від обстрілу росіян загинули двоє волонтерів — з Іспанії та Канади.
Раніше також повідомлялось, що американський репортер Брайн Манн під час візиту на Миколаївщину потрапив під вогонь російської артилерії та передав свої відчуття американцям, які хочуть розуміти обстановку в Україні.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|