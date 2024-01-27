Прикордонники затримали 5 порушників на українсько-молдавському кордоні.Фото: Державна прикордонна служба України

Співробітники Держприкордонслужби України затримали чоловіків, які намагались втекти з України.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Як зазначають прикордонники, рух невідомих зафіксували камери відеоспостереження. Цього разу прикордонники затримали 5 осіб.

«На перехоплення вирушив прикордонний наряд та затримав групу осіб поблизу придністровського сегмента українсько-молдовського кордону», — йдеться у повідомленні.

На затриманих осіб правоохоронці склали адмінпротоколи. Справу направлено до суду.

Нагадаємо, на Закарпатті біля річки Тиса прикордонники затримали двох неповнолітніх та двох чоловіків з надувними колами для купання.

Раніше, українські прикордонники затримали 10 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон з Румунією.