Співробітники Держприкордонслужби України затримали чоловіків, які намагались втекти з України.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Як зазначають прикордонники, рух невідомих зафіксували камери відеоспостереження. Цього разу прикордонники затримали 5 осіб.
«На перехоплення вирушив прикордонний наряд та затримав групу осіб поблизу придністровського сегмента українсько-молдовського кордону», — йдеться у повідомленні.
На затриманих осіб правоохоронці склали адмінпротоколи. Справу направлено до суду.
Нагадаємо, на Закарпатті біля річки Тиса прикордонники затримали двох неповнолітніх та двох чоловіків з надувними колами для купання.
Раніше, українські прикордонники затримали 10 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон з Румунією.
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Співробітники Держприкордонслужби України затримали чоловіків, які намагались втекти з України.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Як зазначають прикордонники, рух невідомих зафіксували камери відеоспостереження. Цього разу прикордонники затримали 5 осіб.
«На перехоплення вирушив прикордонний наряд та затримав групу осіб поблизу придністровського сегмента українсько-молдовського кордону», — йдеться у повідомленні.
На затриманих осіб правоохоронці склали адмінпротоколи. Справу направлено до суду.
Нагадаємо, на Закарпатті біля річки Тиса прикордонники затримали двох неповнолітніх та двох чоловіків з надувними колами для купання.
Раніше, українські прикордонники затримали 10 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон з Румунією.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
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|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
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Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
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Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
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Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|