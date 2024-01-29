Правоохоронці затримали 27-річного мешканця Мукачева, який, за інформацією слідства, кинув гранату на подвір'я депутата обласної ради.
Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура.
Зазначається, що подія сталася в Мукачеві на початку цього тижня, 23 січня, близько 4 години ранку.
Підозрюваного затримали в Ужгороді. В його особистих речах правоохоронці знайшли ще одну гранату РГД-5, яку він незаконно придбав і зберігав.
Від вибуху ніхто не постраждав, однак було пошкоджено майно потерпілого. Сума збитків встановлюється.
Наразі чоловікові висунули підозру в умисному знищенні чужого майна шляхом вибуху та незаконному поводженні з боєприпасами (частина 2 стаття 194, частина 1 стаття 263 КК).
Нагадаємо, нещодавно у центрі Одеси знайшли мертвого чоловіка. Відомо, що в його руках здетонувала граната, через те, він загинув на місці.
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Правоохоронці затримали 27-річного мешканця Мукачева, який, за інформацією слідства, кинув гранату на подвір'я депутата обласної ради.
Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура.
Зазначається, що подія сталася в Мукачеві на початку цього тижня, 23 січня, близько 4 години ранку.
Підозрюваного затримали в Ужгороді. В його особистих речах правоохоронці знайшли ще одну гранату РГД-5, яку він незаконно придбав і зберігав.
Від вибуху ніхто не постраждав, однак було пошкоджено майно потерпілого. Сума збитків встановлюється.
Наразі чоловікові висунули підозру в умисному знищенні чужого майна шляхом вибуху та незаконному поводженні з боєприпасами (частина 2 стаття 194, частина 1 стаття 263 КК).
Нагадаємо, нещодавно у центрі Одеси знайшли мертвого чоловіка. Відомо, що в його руках здетонувала граната, через те, він загинув на місці.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|