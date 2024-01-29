Правоохоронці затримали 27-річного мешканця Мукачева, який, за інформацією слідства, кинув гранату на подвір'я депутата обласної ради.

Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура.

Затримали чоловіка, який кинув гранату на подвір'я депутата облради. Фото: Закарпатська обласна прокуратура

Зазначається, що подія сталася в Мукачеві на початку цього тижня, 23 січня, близько 4 години ранку.

Підозрюваного затримали в Ужгороді. В його особистих речах правоохоронці знайшли ще одну гранату РГД-5, яку він незаконно придбав і зберігав.

Від вибуху ніхто не постраждав, однак було пошкоджено майно потерпілого. Сума збитків встановлюється.

Наразі чоловікові висунули підозру в умисному знищенні чужого майна шляхом вибуху та незаконному поводженні з боєприпасами (частина 2 стаття 194, частина 1 стаття 263 КК).

Нагадаємо, нещодавно у центрі Одеси знайшли мертвого чоловіка. Відомо, що в його руках здетонувала граната, через те, він загинув на місці.