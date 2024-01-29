ЄС запроваджує нові санкції проти Росії, фото з соцмереж

Рада Європейського Союзу продовжила ще на пів року обмежувальні заходи, створені для окремих секторів економіки Росії.

Відповідне рішення ухвалене в понеділок у Брюсселі.

Зазначається, що санкції проти Росії продовжили до 31 липня 2024 року.

«Ці санкції, які вперше запроваджені у 2014 році у відповідь на дії Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні, були значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на неспровоковану, невиправдану та незаконну військову агресію РФ проти України», — нагадали в ЄС.

Санкції запроваджують обмеження для Росії на торгівлю, фінанси, технології та товари подвійного призначення, промисловість, транспорт та предмети розкоші.

Раніше повідомлялося, що Україна закликала партнерів заблокувати будь-які спроби Росії придбати у приватних компаній на Заході товари, які можуть використовуватися у сфері військових технологій.