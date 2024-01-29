Рада Європейського Союзу продовжила ще на пів року обмежувальні заходи, створені для окремих секторів економіки Росії.
Відповідне рішення ухвалене в понеділок у Брюсселі.
Зазначається, що санкції проти Росії продовжили до 31 липня 2024 року.
«Ці санкції, які вперше запроваджені у 2014 році у відповідь на дії Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні, були значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на неспровоковану, невиправдану та незаконну військову агресію РФ проти України», — нагадали в ЄС.
Санкції запроваджують обмеження для Росії на торгівлю, фінанси, технології та товари подвійного призначення, промисловість, транспорт та предмети розкоші.
Раніше повідомлялося, що Україна закликала партнерів заблокувати будь-які спроби Росії придбати у приватних компаній на Заході товари, які можуть використовуватися у сфері військових технологій.
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Рада Європейського Союзу продовжила ще на пів року обмежувальні заходи, створені для окремих секторів економіки Росії.
Відповідне рішення ухвалене в понеділок у Брюсселі.
Зазначається, що санкції проти Росії продовжили до 31 липня 2024 року.
«Ці санкції, які вперше запроваджені у 2014 році у відповідь на дії Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні, були значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на неспровоковану, невиправдану та незаконну військову агресію РФ проти України», — нагадали в ЄС.
Санкції запроваджують обмеження для Росії на торгівлю, фінанси, технології та товари подвійного призначення, промисловість, транспорт та предмети розкоші.
Раніше повідомлялося, що Україна закликала партнерів заблокувати будь-які спроби Росії придбати у приватних компаній на Заході товари, які можуть використовуватися у сфері військових технологій.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
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Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|