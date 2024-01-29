Німецький концерн Rheinmetall. Фото: ЕРА

Німецький збройовий концерн Rheinmetall побудує новий завод боєприпасів. Зокрема, виготовлену продукцію планують надавати Україні.

Про це заявив генеральний директор підприємства Армін Паппергер в інтерв’ю виданню BILD.

За його словами, упродовж минулого року компанія Rheinmetall отримала від німецького уряду замовлення, або рамкові угоди, на загальну суму понад 10 мільярдів євро — як для Бундесверу, так і для України. У 2024 році ця сума зросте щонайменше до 15 мільярдів.

Крім цього, гендиректор концерну заперечує, що постачання відбувається повільно.

«Темпи швидкі: те, на що в минулому пішло б 10 років, зараз робиться за кілька місяців. Тепер ми побудуємо новий завод з виробництва боєприпасів в Німеччині в рекордно короткі терміни для того, щоб створити стратегічну безпеку постачання», — заявив Армін Паппергер.

Як пише видання, міноборони Німеччини поставить понад 200 000 артилерійських боєприпасів. Однак, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зауважив, що німецький уряд зрештою залежить від збройової промисловості.

«Промисловість працює неймовірно важко, але вона все ще перебуває в тому режимі, в якому була до початку війни. Очевидно, що вона просто не працює так швидко», — сказав німецький міністр оборони.

Нагадаємо, що німецький оборонний концерн Rheinmetall утворив спільне підприємство з акціонерним товариством «Українська оборонна промисловість». Зокрема, вони разом обслуговуватимуть, ремонтуватимуть та локалізуватимуть виробництво техніки.