Південна Корея допоможе Україні відновити водну інфраструктуру. Фото: AP

Південна Корея сприяє відновленню пошкодженої війною водної інфраструктури.

Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Зазначається, що це продовження співпраці, яку на полях СОР28 ухвалили український міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець та міністерка навколишнього середовища Кореї Хан Хва-Джин.

Також домовленості — частина програми Ініціатива миру та солідарності в Україні, яку оголосив президент Кореї Юн Сок Йоль під час свого візиту до Києва у 2023 році. Тоді сторони започаткували ініціативу допомоги Україні у сфері військової підтримки, гуманітарної підтримки та післявоєнного відновлення.

Які об'єкти в Україні допоможе відновити Південна Корея

Міндовкілля спільно з Держводагентством та спеціалістами водного сектору Кореї визначили пілотним проєктом для відбудови Козаровицьку дамбу на Київщині, яка була пошкоджена у перші дні повномасштабного вторгнення та мала оборонне значення для захисту міста Києва.

Вартість робіт оцінили в 14 мільйонів доларів. У відновленні допоможуть дві корейських компанії: K-Water і KOICA. Відновлення дамби дозволить захистити від підтоплення населені пункти на узбережжі річки Ірпінь нижче Київського водосховища.

Також корейські компанії нададуть допомогу у реалізації проєктів:

забезпечення водою населення Миколаївщини;

реконструкції та капітального ремонту інженерної інфраструктури Управління каналу Дніпро-Донбас;

покращення моніторингу якості вод в Україні.

Нагадаємо, що президент Південної Кореї Юн Сок Йоль анонсував, що його країна збирається з 2025 року виділити 2 мільярди доларів на відновлення України.