Південна Корея сприяє відновленню пошкодженої війною водної інфраструктури.
Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
Зазначається, що це продовження співпраці, яку на полях СОР28 ухвалили український міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець та міністерка навколишнього середовища Кореї Хан Хва-Джин.
Також домовленості — частина програми Ініціатива миру та солідарності в Україні, яку оголосив президент Кореї Юн Сок Йоль під час свого візиту до Києва у 2023 році. Тоді сторони започаткували ініціативу допомоги Україні у сфері військової підтримки, гуманітарної підтримки та післявоєнного відновлення.
Міндовкілля спільно з Держводагентством та спеціалістами водного сектору Кореї визначили пілотним проєктом для відбудови Козаровицьку дамбу на Київщині, яка була пошкоджена у перші дні повномасштабного вторгнення та мала оборонне значення для захисту міста Києва.
Вартість робіт оцінили в 14 мільйонів доларів. У відновленні допоможуть дві корейських компанії: K-Water і KOICA. Відновлення дамби дозволить захистити від підтоплення населені пункти на узбережжі річки Ірпінь нижче Київського водосховища.
Також корейські компанії нададуть допомогу у реалізації проєктів:
Нагадаємо, що президент Південної Кореї Юн Сок Йоль анонсував, що його країна збирається з 2025 року виділити 2 мільярди доларів на відновлення України.
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Південна Корея сприяє відновленню пошкодженої війною водної інфраструктури.
Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
Зазначається, що це продовження співпраці, яку на полях СОР28 ухвалили український міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець та міністерка навколишнього середовища Кореї Хан Хва-Джин.
Також домовленості — частина програми Ініціатива миру та солідарності в Україні, яку оголосив президент Кореї Юн Сок Йоль під час свого візиту до Києва у 2023 році. Тоді сторони започаткували ініціативу допомоги Україні у сфері військової підтримки, гуманітарної підтримки та післявоєнного відновлення.
Міндовкілля спільно з Держводагентством та спеціалістами водного сектору Кореї визначили пілотним проєктом для відбудови Козаровицьку дамбу на Київщині, яка була пошкоджена у перші дні повномасштабного вторгнення та мала оборонне значення для захисту міста Києва.
Вартість робіт оцінили в 14 мільйонів доларів. У відновленні допоможуть дві корейських компанії: K-Water і KOICA. Відновлення дамби дозволить захистити від підтоплення населені пункти на узбережжі річки Ірпінь нижче Київського водосховища.
Також корейські компанії нададуть допомогу у реалізації проєктів:
Нагадаємо, що президент Південної Кореї Юн Сок Йоль анонсував, що його країна збирається з 2025 року виділити 2 мільярди доларів на відновлення України.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|