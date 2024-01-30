Тарас Кремінь із військовими 150 навчального центру командування Сил ТрО ЗСУ. Фото: Тарас Кремінь

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь оголосив, що для військових відкриють курси української мови.

Про це повідомив Тарас Кремінь після зустрічі з військовими 150 навчального центру командування Сил територіальної оборони ЗСУ.

Він зазначає, що деякі військові підготували скарги на адресу уповноваженого, адже фіксують порушення мовного закону в усіх регіонах України.

За його словами, головною метою мовних курсів для військових — допомогти їм удосконалити володіння мовою.

«Радо сприятиму і в питаннях створення такої мережі в інших військових формуваннях», — додав мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Нагадаємо, що у липні 2022 року Тарас Кремінь в одному з інтерв'ю розповідав про те, що деякі посадовці в умовах війни продовжують порушувати закон про державну мову України. Серед них був й голова Миколаївської військових адміністрацій Віталій Кім.

Як відомо, депутати Миколаївської міськради 23 лютого депутати підтримали міську програму «Розвитку і функціонування української мови» на 2023-2025 роки. Міська програма включатиме питання, що стосуються освіти, культури, а також діяльності окремих підрозділів Миколаївської міської ради.

Раніше, мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що в Україні не залишилось державних службовців які б розмовляли російською мовою, тим паче під час війни.