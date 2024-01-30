Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь оголосив, що для військових відкриють курси української мови.
Про це повідомив Тарас Кремінь після зустрічі з військовими 150 навчального центру командування Сил територіальної оборони ЗСУ.
Він зазначає, що деякі військові підготували скарги на адресу уповноваженого, адже фіксують порушення мовного закону в усіх регіонах України.
За його словами, головною метою мовних курсів для військових — допомогти їм удосконалити володіння мовою.
«Радо сприятиму і в питаннях створення такої мережі в інших військових формуваннях», — додав мовний омбудсмен Тарас Кремінь.
Нагадаємо, що у липні 2022 року Тарас Кремінь в одному з інтерв'ю розповідав про те, що деякі посадовці в умовах війни продовжують порушувати закон про державну мову України. Серед них був й голова Миколаївської військових адміністрацій Віталій Кім.
Як відомо, депутати Миколаївської міськради 23 лютого депутати підтримали міську програму «Розвитку і функціонування української мови» на 2023-2025 роки. Міська програма включатиме питання, що стосуються освіти, культури, а також діяльності окремих підрозділів Миколаївської міської ради.
Раніше, мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що в Україні не залишилось державних службовців які б розмовляли російською мовою, тим паче під час війни.
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Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь оголосив, що для військових відкриють курси української мови.
Про це повідомив Тарас Кремінь після зустрічі з військовими 150 навчального центру командування Сил територіальної оборони ЗСУ.
Він зазначає, що деякі військові підготували скарги на адресу уповноваженого, адже фіксують порушення мовного закону в усіх регіонах України.
За його словами, головною метою мовних курсів для військових — допомогти їм удосконалити володіння мовою.
«Радо сприятиму і в питаннях створення такої мережі в інших військових формуваннях», — додав мовний омбудсмен Тарас Кремінь.
Нагадаємо, що у липні 2022 року Тарас Кремінь в одному з інтерв'ю розповідав про те, що деякі посадовці в умовах війни продовжують порушувати закон про державну мову України. Серед них був й голова Миколаївської військових адміністрацій Віталій Кім.
Як відомо, депутати Миколаївської міськради 23 лютого депутати підтримали міську програму «Розвитку і функціонування української мови» на 2023-2025 роки. Міська програма включатиме питання, що стосуються освіти, культури, а також діяльності окремих підрозділів Миколаївської міської ради.
Раніше, мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що в Україні не залишилось державних службовців які б розмовляли російською мовою, тим паче під час війни.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|