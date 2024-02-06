Солдата підозрюють у продажі гуманітарної допомоги. Фото з відкритих джерел

Солдата однієї з військових частин на Миколаївщині підозрюють у продажі гуманітарної допомоги в значному обсязі.

Про це повідомила Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

За даними слідства, на початку 2024 року солдат продав цивільному трим автівки на іноземних номерах, що були завезені в Україну як гуманітарна допомога і призначались для потреб Збройних Сил України.

2 лютого, безпосередньо під час продажу автівок, який відбувався під контролем правоохоронців, «продавця» затримали на гарячому.

Ринкова вартість цих авто перевищує 600 тисяч гривень.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 188 тисяч 800 гривень.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, у Дніпрі «благодійники» продавали автомобілі, які ввезли під виглядом допомоги ЗСУ.