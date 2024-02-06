Будівля Каролінського інституту в Стокгольмі Karolinska Institutet

Зразки досліджень, які збирали протягом десятиліть у шведському медичному університеті, були знищені через вихід з ладу морозильника під час різдвяних свят.

Про це пише hromadske з посиланням на західні ЗМІ.

Зразки зберігали в резервуарах, охолоджених рідким азотом, при температурі −190°C в Каролінському інституті у Стокгольмі.

Приблизно між 22 і 23 грудня стався перебій у постачанні рідкого азоту в 16 кріогенних резервуарів. Резервуари можуть працювати без додаткового рідкого азоту чотири дні, але вони залишалися без нього п’ять, що призвело до знищення зразків.

Деякі ЗМІ повідомили, що приблизна вартість втрачених зразків становила 500 мільйонів шведських крон (44 мільйони євро). Офіційної оцінки вартості втрачених зразків немає, але, за словами представників університету, вона складає «мільйони».

Найбільше постраждали дослідження вчених, які вивчають лейкемію: вони збирали зразки пацієнтів протягом 30 років.

В університеті розпочали внутрішнє розслідування, і, попри відсутність ознак саботажу, про інцидент також повідомили в поліцію.

Усі зразки були суто дослідницькими, тому це не вплинуло на лікування нинішніх пацієнтів. Але зразки «були предметом широких досліджень» і призначалися для використання в майбутньому.

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