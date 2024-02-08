Нестор Шуфрич, фото: Стас Юрченко, Ґрати

Народному депутату Нестору Шуфричу, який наразі під вартою, оголосили нову підозру. Його звинувачують у фінансуванні Росгвардії в Криму.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, Нестор Шуфрич платив гроші Росгвардії за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості на території півострова. Тільки за 3 місяці 2016 року підконтрольна йому компанія сплатила росіянам за ці послуги понад пів мільйона рублів.

«Росгвардійці мали охороняти недобудований профілакторій загальною площею понад 4,5 тисяч квадратних метрів, розташований біля моря у селищі Сімеїз. Земельна ділянка площею понад 1,5 га, на якій розташований комплекс, входить до рекреаційної зони та межує з «дачею Медведчука», — йдеться у повідомленні.

Вказується, що ця нерухомість була придбана у підприємств, бенефіціарним власником яких була Оксана Марченко. Відповідну угоду підписала компанія, де виконавчим директором є особистий юрист Нестора Шуфрича.

Згодом, як повідомили в ДБР, фігуранти організували підписання договору зі структурами Росгвардії на «охорону» об’єкта у Криму, за яким щомісяця переводило на рахунки сотні тисяч російських рублів. Крім того, підконтрольна Нестору Шуфричу компанія регулярно фінансувала бюджет РФ, сплачуючи податки та збори.

«Під час обшуків в офісах афілійованих із нардепом комерційних структур і помешканнях фігурантів у Києві виявлено документацію, печатки та інші речові докази злочинної діяльності», — додали правоохоронці.

ДБР повідомили Нестору Шуфричу та його юристу про підозру за частиною 3 статті 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Нагадаємо, що 15 вересня 2023 року СБУ прийшла з обшуками до Нестора Шуфрича. Під час обшуків у нього вдома в селі Козин на Київщині знайшли низку медалей, колекцію кітелів і десяток радянських нагород. Також у нього знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей.

Після Нестору Шуфричу вручили підозру у державній зраді.