Усі опитані після визволення із полону РФ розповіли про катування / Фото: Віталій Юрасов

Кожен із понад 600 опитаних цивільних або військових, які перебували у полоні РФ, розповіли про катування та жорстоке поводження.

Про це у своїй заяві до Міжнародного дня на підтримку жертв катувань повідомляє Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.

Зазначається, що з лютого 2022 року ММПЛУ опитала понад 600 звільнених з увʼязнення українських цивільних осіб та військовополонених включно з військовополоненими, які були звільнені з російського полону під час обміну 31 травня. Як і в попередніх висновках, кожен опитаний під час цього недавнього обміну розповів про катування, від жорстокого побиття та тривалого перебування у стресових положеннях тіла, до ударів електричним струмом по статевих органах і цькування собаками. Також катування застосовувалися до цілих груп полонених.

«Наприклад, під час так званої «прийомки» до установи, розташованій на території Російської Федерації, військовополонені повинні були проходити між рядами охоронців, які били їх поліцейськими кийками або електрошокерами. Виснажливі фізичні вправи та приниження, наприклад, примушування військовополонених вивчати та співати російські патріотичні пісні, також були частиною щоденного розкладу», — зазначили в Місії.

Опитані також розповіли, що відчували постійний голод у полоні та були позбавлені належної медичної допомоги протягом тривалого періоду.

«У поєднанні з поганими гігієнічними умовами це часто призводило до значної втрати маси тіла полонених та до шкірних захворювань; деякі військовополонені втратили кілька зубів. Ці свідчення узгоджувалися з власними спостереженнями ММПЛУ — фізичний стан опитаних відповідав їхнім свідченням», — додали у Моніторинговій місії.

Нагадаємо, російські військові викрали і утримували у тривалому полоні щонайменше десятьох цивільних на Кінбурнській косі. Троє місцевих жителів повернулися з полону, переживши катування.