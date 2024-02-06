Окопи донських казаків на Кінбурнській косі

Російські військові викрали і утримували у тривалому полоні щонайменше десятьох цивільних на Кінбурнській косі. Троє місцевих жителів повернулися з полону, переживши катування.

Журналісти проаналізували інформацію з відкритих джерел, а також свідчення очевидців і українських військових. Згідно з ними, жителів коси викрадали «донські» російські гвардійці та окупанти з казачої бригади «Дон», йдеться в матеріалі Nikcenter «Полон і тортури на Кінбурні».

Першими окупантами Кінбурнського півострову стали російські гвардійці. Разом з ФСБ вони намагалися знайти тих, хто допомагає українським військовим, має родичів, які служать, або ж може шкодити загарбницькому режиму.

Місцевий житель Роман Дзіргун розповідає, що військові в чорній формі — Росгвардія — приїжджали на кількох бронеавтівках «Тигр» додому до тих, кого їм здали колаборанти або місцеві під примусом. Деяких цивільних загарбники підозрювали, бо ті просто «не сподобались».

Жителів Кінбурну вивозили на допити до Пам’ятного, Збур’ївки та Скадовська. Одного жителя півострову, який побажав не розповідати публічно свою історію, росіяни викрадали та допитували кількаразово. Також довго утримували в заручниках в тяжких умовах його дружину.

Хронологія подій на Кінбурнському півострові

Троє цивільних, яких захопили в полон російські військові ще 19 березня 2022 року, досі утримуються в неволі, двоє з них — в тюрмі суворого режиму на території РФ.

Згідно з російськими джерелами, на Херсонщину здебільшого відправляли гвардійців з Ростовської області. Це підтверджують й українські військові: перші дві ротації військових Росгвардії, які розміщувалися в області й допитували жителів Кінбурнського півострову до кінця літа 2022 року, були з Ростова-на-Дону.

Троє цивільних, яких захопили в полон російські військові ще 19 березня 2022 року, досі утримуються в неволі, двоє з них — в тюрмі суворого режиму на території РФ.

Ще кілька жителів Кінбурну пережили катування та тривалий полон безпосередньо на території півострову.

«Сім днів були зав’язані очі, будівельними стяжками були затягнуті руки і ноги. Росіяни били не руками, тільки ногами, палками. Тушили недопалки об тіло. Ще стріляли біля голови. І постійно чув крики людей, постріли. Окупанти возили його по всій Херсонщині. Ні одна комендатура його не приймала — він вже був до життя не здатний. Розірвана почка, переломи зі зміщенням 12 ребер», — згадують один з постраждалих та його рідні. Задля безпеки вони попросили не вказувати їхніх імен.

Інший чоловік, якого росіяни викрали того ж дня, досі вважається зниклим безвісти.

Миколаївська обласна прокуратура у відповіді на запит видання повідомила, що до цих двох викрадень можуть бути причетні військові Сводної казачої бригади «Дон імені Архистратига Михаїла». З червня 2022 року вони бували в усіх окупованих селах на півострові.

За даними українських військових, які працюють на цьому напрямку, донські казаки дійсно так жорстоко поводилися з місцевим населенням. Вони вивозили цивільних на допити в ліс та кидали в ями.

«Били людей там, де вони проживали, а допитували прямо на місці, де зловили», — розповів один з військових ЗСУ, який працює на Очаківському напрямку.

На сайті російського Союзу казаків-воїнів розміщена доповідь заступника командира бригади «Дон» Андрія Сабінова. Там вказується, що «за погодженням з підрозділами Міноборони… органами МВС та ФСБ, на території Херсонської області, а саме у зоні відповідальності бригади «Дон», особовий склад бригади періодично бере участь у спеціальних заходах щодо… встановлення осіб, які ведуть шпигунську діяльність на користь противника».

Прокуратури Миколаївщини та Херсонщини відкрили 11 проваджень щодо викрадень мирних людей, розстрілу автівки, підривів на мінах та пожежі у лісовому масиві на території Кінбурну.

Наразі жодної підозри причетним до цих злочинів не вручили — у всіх провадженнях ще триває досудове розслідування.

До цього інтервʼю «НикВести» житель Кінбурнської коси Євген Полтавчук розповів, як з моменту окупації півострова евакуював на власному промисловому судні понад тисячу людей. Він розповів, що через косу йому вдалось забрати жителів не тільки Миколаївщини, але й Херсонської області.

Що відбувається на Кінбурні?

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну територія Кінбурнської коси окупована російськими військовими. Власне, звідти росіяни понад рік обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.

Досі у Миколаївській області залишаються окупованими всього три населені пункти, які знаходяться на території Кінбурнської коси. Йдеться про такі населені пункти:

село Василівка. До повномасштабної війни населення становило 382 особи;

село Покровка. До повномасштабної війни населення становило 229 осіб;

село Покровське. До повномасштабної війни населення становило 177 осіб.

Наразі Сили оборони України продовжують бойову роботу по окупантах там. Зокрема, українські захисники вразили район зосередження живої сили, озброєння та техніки росіян на косі, а також знищити там російських загарбників та ворожу техніку

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що звільнення Кінбурнської коси — це питання часу, «ще й не дуже великого». Це також підтвердила спікер Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Водночас російські окупанти продовжують обстрілювати та мінувати заповідну територію Кінбурнського півострову. Майже щоденно на мінах там підриваються дикі тварини, є випадки й людських жертв. Про це йдеться у статті «НикВести» «На межі знищення: Як заповідна Кінбурнська коса потерпає від дій окупантів».

Впродовж усього часу окупації на Кінбурнській косі час від часу горять ліси. Ситуація зазвичай ускладнюється тим, що російські окупанти не дозволяли рятувальникам гасити вогонь, тому пожежі можуть тривають тижнями. Водночас, як зазначили в ОВА, Миколаївська область не може допомогти у гасінні пожеж там, оскільки усі пожежні частини та техніка, яка може туди дістатися, перебувають на окупованих територіях Херсонщини.

Через пожежі на Кінбурні під загрозою опинилися червонокнижні орхідеї, інші унікальні рослини та тварини, повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

Після деокупації Кінбурнській косі потрібен буде час на самостійне відновлення природи, повідомили в «Білобережжя Святослава». Це відбуватиметься у період, поки триватиме розмінування заповідної території.

Наразі на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко заявив, що тимчасово окупована Кінбурнська коса на Миколаївщині наразі включена до комплексу заходів з наступальних дій.