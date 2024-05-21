Миколаївського пенсіонера засудили до 15 років за держзраду. Фото з відкритих джерел

Центральний районний суд Миколаєва постановив вирок місцевому мешканцю, обвинуваченому у державній зраді.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Суд встановив, що пенсіонер надсилав представнику спецслужб РФ дані про розташування підрозділів Збройних сил України у Миколаєві, інформацію з результатами влучань по вищих навчальних закладах, промислових об’єктах, мостах.

Окрім цього, суд встановив, що на виконання завдання представника РФ, обвинувачений восени 2022 року, сфотографував один з об’єктів енергетичної інфраструктури у Миколаєві. А саме, що стосувалось наявності охорони, пунктів пропуску, технологічного обладнання, ліній електропередач, вузлових електропідстанцій, розташованих поруч. Фотографії, разом з детальних описом об’єктів, обвинувачений надіслав представнику спецслужб РФ.

Обвинувачений не визнав свою провину, водночас, підтвердив той факт, що фотографував та надсилав світлини та координати відповідних об’єктів. Також повідомив, що за те, що він використовував автомобіль для здійснення цієї діяльності, він отримав 5 літрів бензину. Про те, що йому потрібно забрати пальне у визначеному місті написав його співрозмовник, якому він надсилав інформацію.

Його захисник просила закрити кримінальне провадження за недоведеністю, посилаючись на те, що досліджені докази не підтверджують вчинення її клієнтом кримінального правопорушення.

За результатами розгляду, суд дійшов висновку про доведеність вини обвинуваченого та постановив призначити йому покарання у виді 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Раніше до 11 років увʼязнення засудили мешканця Миколаївщини, який збирав інформацію про позиції ЗСУ та HIMARS для коригування ракетних ударів ворогом.