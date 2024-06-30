Російськими військами протягом 29 червня були атаковані 106 населених пунктів та 181 об’єкт інфраструктури.
Про це 30 червня повідомило Міноборони України.
За інформацією Ситуаційного центру Міністерства оборони, минулої доби російські війська обстріляли територію восьми областей України.
Росіяни обстрілювали Україну з різних видів озброєння — міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, ЗРК, тактична авіація.
Є загиблі та поранені серед цивільних, кількість жертв уточнюється.
Нагадаємо, росіяни в ніч проти 29 червня атакували Україну 10 ударними безпілотниками Shahed-131/136, українським військовим вдалося збити усі повітряні цілі.
Російськими військами протягом 29 червня були атаковані 106 населених пунктів та 181 об’єкт інфраструктури.
Про це 30 червня повідомило Міноборони України.
За інформацією Ситуаційного центру Міністерства оборони, минулої доби російські війська обстріляли територію восьми областей України.
Росіяни обстрілювали Україну з різних видів озброєння — міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, ЗРК, тактична авіація.
Є загиблі та поранені серед цивільних, кількість жертв уточнюється.
Нагадаємо, росіяни в ніч проти 29 червня атакували Україну 10 ударними безпілотниками Shahed-131/136, українським військовим вдалося збити усі повітряні цілі.