Росіяни в ніч проти 29 червня атакували Україну 10 ударними безпілотниками Shahed-131/136, українським військовим вдалося збити усі повітряні цілі.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Всі «шахеди» росіяни запускали з району Приморсько-Ахтарськ (РФ).

«Внаслідок бойової роботи винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України всі 10 дронів збито в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей», — йдеться в повідомленні.

Сили ППО збили над Україною 10 дронів. Фото: Повітряні Сили ЗСУ

Нагадаємо, що в ніч на 29 червня сили ППО знищили в небі над Миколаївською областю російський безпілотник типу «Shahed 131/136».

Тоді ж над Херсонщиною Сили протиповітряної оборони знищили 2 безпілотника типу «Shahed-131/136».